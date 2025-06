Gli azzurrini sfideranno i tedeschi per cercare di guadagnare il pass per la semifinale

Questa sera l’Italia sfiderà la Germania per la gara valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. L’incontro avrà inizio alle 21:00 presso la MOL Aréna di Dunajska Streda (Slovacchia), sotto la direzione dell’arbitro lituano Lukjancukas.

L’Italia di Casadei dopo il pareggio contro la Spagna ha terminato il girone al secondo posto, e oggi scenderà in campo contro la Germania che ha chiuso il proprio girone da capolista dopo aver battuto la Slovenia, la Repubblica Ceca e l’Inghilterra.