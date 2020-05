Orari e data della ripresa: oggi si decide sulla Serie A - Toro.it

Alle 18.30 la videoconferenza che coinvolgerà il Governo e il mondo del calcio: sul tavolo la data ma anche gli orari delle partite

Una giornata decisiva per il calcio e per la Serie A. Oggi, infatti, ci sarà l’atteso incontro tra il Governo e i vertici del pallone (ci sarà la Figc con Gravina e i rappresentati di Lega di A, di B, di Lega Pro, oltre a Tommasi per l’AIC, ad Ulivieri per Assoallenatori e a Nicchi per gli arbitri). Alle 18.30 inizierà la videoconferenza, a circa un mese dall’ultimo incontro. Allora c’era titubanza sulla possibilità di portare a termine il campionato, mentre nel frattempo molto è cambiato. Le squadre hanno riaperto i centri sportivi, i calciatori si sono allenati individualmente e poi sono tornati a lavorare in gruppo: si intravede quindi la possibilità, a giugno, di tornare in campo. Se col Governo si arriverà a fissare una data per la ripartenza (13 o 20 giugno), a parlare dei protocolli e della trasmissione in chiaro – Spadafora aveva proposto la diretta gol in chiaro – o degli highlights o dei gol, il calcio dovrà in separata sede trovare una soluzione per gli orari delle gare.

Gli orari della Serie A: il no dei calciatori

Questa è una criticità che dovrà invece risolvere la Lega, dopo il no dei calciatori per un orario, le 16.30, che sicuramente non è dei migliori considerato che si giocherà in piena estate. La controproposta attende una risposta: si parla di 17.15, 19.30 e 21.45. Obbligatori i tre slot, forse non sufficiente lo slittamento del primo di soli 45 minuti.