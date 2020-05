Bologna, sospetta positività al Covid: rischio isolamento per la squadra

Rischio Coronavirus al Bologna: in caso la positività del membro dello staff venisse confermata la squadra andrebbe in ritiro isolato

Brutte notizie in casa Bologna: a una decina di giorni dalla ripartenza degli allenamenti di squadra, la società rossoblù si trova alle prese con un primo sospetto caso di Covid. L’ultima serie di test ed esami a cui la squadra e la società è stata sottoposta ha evidenziato infatti un caso di sospetta positività di uno dei membri dello staff. Un problema non indifferente per i rossoblu che, oltre ad aver sospeso gli allenamenti di squadra dovranno attendere gli esiti ufficiali: in caso la positività venisse confermata, infatti, l’intera squadra sarà costretta ad un periodo di ritiro forzato e isolato.

Bologna, il comunicato della società

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna tramite il proprio sito internet: “L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.