La designazione arbitrale per Milan-Torino, sfida valida per i quarti di Coppa Italia: Pasqua dirigerà la sfida. Il Var è affidato a Banti

Il sito dell’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno questa settimana. Il Torino, che sarà impegnato contro il Milan martedì 28 gennaio alle ore 20.45, avrà Pasqua a dirigere la sfida. Il fischietto della sezione AIA di Tivoli ha già un precedente in Coppa con i granata, che risale all’11 agosto 2017 nella sfida con il Trapani. Gli assistenti saranno invece Valeriani e Colarossi, mentre il ruolo di IV Uomo è stato affidato a Giacomelli. Il Var sarà sotto l’ausilio di Banti, con Preti come Avar.

Coppa Italia, la designazione di Milan-Torino, valida per i quarti

Ecco la designazione completa della sfida di San Siro:

MILAN – TORINO Martedì 28/01 h. 20.45

PASQUA

VALERIANI – COLAROSSI

IV: GIACOMELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI