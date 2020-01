Le dichiarazioni di Antonio Comi nel prepartita di Milan-Torino, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020

Commenta così il mercato del Torino Antonio Comi, prima della sfida tra i granata ed il Milan, valida per i quarti di Coppa Italia: “Millico è confermatissimo ma non sono io la persona che deve parlare di calciomercato. Iago Falque? Ha svolto le visite mediche con il Genoa, dove andrà prestito. A giugno potremmo averlo di nuovo in granata. Anche Lyanco è confermato al Torino”.

Ha poi continuato concentrandosi sulla sfida: “Stasera dobbiamo sognare tutti, poi passerà solo uno. Io credo che il Torino in questi anni abbia dimostrato compattezza di squadra e società. Mi dispiace che da un paio di mesi c’è distacco tra tifosi e squadra ma spero che tutto torni a posto. All’interno dello spogliatoio non è accaduto nulla di trascendentale, se non che l’Atalanta ha fatto una grandissima partita e noi abbiamo giocato male. Dobbiamo prenderne atto e ripartire. La squadra è valida, quest’anno siamo partiti con una preparazione anticipata, abbiamo avuto qualche problema con i giocatori. Ma c’è voglia di ricominciare”.