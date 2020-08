Atalanta ai quarti, Juve fuori. E Agnelli si chiedeva: “Giusto che sia in Champions?”

I dubbi di Agnelli sulla presenza in Champions meritata o meno dall’Atalanta sono stati sciolti dai risultati degli ottavi

Il capolinea dell’avventura bianconera in Champions è stato raggiunto agli ottavi di finale, con l’ultima fermata targata Olympique Lione. I francesi hanno infatti decretato l’eliminazione della Juventus nella competizione europea che continua infatti a mancare tra gli ultimi trofei vinti dal club. É così sfumata la possibilità di presenziare nella lista delle 8 squadre che andranno in Portogallo per disputare la fase finale della Champions. Tra queste però c’è un’altra italiana che si è conquistata un posto tra febbraio e marzo: l’Atalanta di Gasperini.

La Dea pronta per la Final 8 in Portogallo

La Dea ha infatti battuto il Valencia, un avversario certamente più ostico del Lione, assicurandosi il passaggio del turno con una doppia vittoria (4-1 in casa, 4-3 in Spagna). Un traguardo importante per Gasperini ed i suoi, da qualche ormai entrati ufficialmente a far parte delle big di Serie A e che stanno realizzando un sogno. Nessuno spazio ai dubbi quindi per quanto riguarda il rendimento dei bergamaschi, che sono riusciti in ciò che i bianconeri hanno fallito. Se nelle altre competizioni, l’Atalanta è rimasta ancora indietro di qualche scalino, non si può dire lo stesso della Champions, dove ha messo il turbo.

Champions, i dubbi di Agnelli sull’Atalanta risolti dai risultati sul campo

E pensare che poco tempo fa Andrea Agnelli chiedeva: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?“. I numeri ed i risultati hanno però confermato quanto i bergamaschi meritino di essere lì, anche senza una “storia internazionale”, ma semplicemente con l’umiltà e lo spirito gusti ad andare avanti. In fondo non è il numero di presenze a fare la differenza, ma il risultato sul tabellone a fine partita.