Coppa Italia 2020-2021, le date della competizione: ecco quando toccherà al Toro

La Lega Serie A, dopo le date del campionato, ha reso note anche quelle della Coppa Italia 2020/2021, con la finale in programma per il 19 maggio

Dopo l’ufficialità delle date che riguardano la Serie A 2020-2021, la Lega Calcio ha reso note anche tutte le tappe della Coppa Italia della stagione che sta per cominciare. Con il campionato che comincerà il 19 settembre, il primo turno eliminatorio di coppa è previsto per il 23 settembre. La settimana successiva (30 settembre) è invece previsto il secondo, con quello successivo in programma per il 28 ottobre (quando entrerà in gioco anche il Toro) ed infine l’ultimo programmato per il 25 novembre. Inizia poi la fase più calda, con gli ottavi distribuiti tra il 13 ed il 20 gennaio 2021. Il 27 ci saranno invece i quarti. Anche le semifinali sono spartite su due giornate: il 10 febbraio è prevista la semifinale di andata, mentre il 3 marzo quella di ritorno. Ultima, ma non meno importante la finale, che si disputerà il 19 maggio 2021, poco prima della fine del campionato, prevista per il 23 dello stesso mese.

Coppa Italia 2020/2021: quando inizia

Primo turno eliminatorio

Mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio

Mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio

Mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno

Mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale

Mercoledì 13 gennaio 2021

Mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale

Mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali

Mercoledì 10 febbraio 2021 (andata)

Mercoledì 3 marzo 2021 (ritorno)

Finale

Mercoledì 19 maggio 2021