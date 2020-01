Coppa Italia, stasera Juve-Roma: chi vince incontrerà Milan o Toro

La vincente di Juventus-Roma affronterà Milan o Torino in semifinale: come vedere in tv e streaming la sfida di Coppa Italia

Una sfida che Milan e Torino guarderanno attentamente, se non altro perché Juventus-Roma, gara dei quarti di finale di Coppa Italia, è la partita a cui è “abbinata” proprio quella che il prossimo 28 gennaio vedrà di fronte rossoneri e granata a San Siro. Calcio d’inizio del match alle 20.45 di mercoledì 22 gennaio. Sarà il secondo quarto di finale dei quattro previsti: ha infatti aperto le danze la sfida tra il Napoli e la Lazio che ha visto i partenopei battere la squadra di Inzaghi e assicurarsi così un posto in semifinale.

Coppa Italia, dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

Come le altre gare della competizione, anche quella di questa sera sarà trasmessa dalla Rai. In particolare sarà l’ammiraglia, Rai 1, il canale in cui sarà possibile vedere la partita. Juventus-Roma di Coppa Italia sarà visibile anche in streaming grazie a Rai Play. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Milan-Torino in semifinale nel doppio turno: gara di andata (salvo variazioni), il 12 febbraio, ritorno invece il 4 marzo.