Coppa Italia, programma e risultati degli ottavi di finale 19-20

Il programma degli ottavi di Coppa Italia: ieri l’Inter ha battuto il Cagliari 4-1, vittoria anche del Napoli e della Lazio, giovedì chiude la Roma

Riprendono gli ottavi di Coppa Italia. Dopo il Toro, che ha aperto le danze contro il Genoa giovedì scorso, diventando la prima squadra qualificata ai quarti, da ieri sono scese in campo tutte le altre. Prime ad andare in scena sono state Napoli e Perugia (2-0 per i partenopei), poi Lazio-Cremonese, gara vinta dai biancocelesti, qualificatisi per i quarti. Inter -Cagliari è terminata 4-1, mentre attualmente in campo c’è la Fiorentina di Iachini contro l’Atalanta di Gasperini, che ha pareggiato con l’Inter all’ultima di campionato. Continuano le sfide tra club della massima Serie italiana con Milan-Spal, in programma per le 18.00, che decreterà la prossima avversaria del Toro, e Juventus-Udinese alle 20.45. A chiudere gli ottavi ci pensa la Roma, impegnata contor il Parma giovedì alle 21.15.

Coppa Italia, gli ottavi di finale: i risultati e il calendario

Martedì 14 gennaio

Napoli-Perugia 2-0

Lazio-Cremonese 4-0

Inter-Cagliari 4-1

Mercoledì 15 gennaio

Fiorentina-Atalanta in corso

Milan-Spal ore 18

Juventus-Udinese ore 20.45

Giovedì 16 gennaio

Ore 21.15 Parma-Roma ore 21-15