Questa sera alle 20.00, le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Garilli: la vincente sfiderà i granata lunedì 14

È di nuovo tempo di calcio ma non per il Torino, che attende l’esordio stagionale previsto per il 14 agosto alle 21.15. A scendere in campo questa sera alle 20.00 saranno infatti FerlapiSalò e Vicenza che si sfideranno in occasione del turno preliminare di Coppa Italia allo stadio Garilli. Tra loro si nasconde la prima vera avversaria dei granata di Juric, che subentreranno invece al prossimo step. Nonostante la squadra incompleta, il tecnico croato è pronto a cercare di regalare ai propri tifosi la prima vittoria in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 21 agosto. Occhi incollati alla TV questa sera quindi per scoprire se toccherà a Vicenza o FeralpiSalò, già battuta nel precampionato in amichevole.