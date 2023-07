La Lega Serie A ha comunicato le date ufficiali della Coppa Italia 2023/2024: ecco quando entrerà il Torino

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2023/2024, che formalmente ha preso avvio con l’ingresso di luglio. È il momento del calciomercato, con le squadre che inizieranno a ritrovarsi nelle prime settimane di luglio per preparare la stagione e, ovviamente, i primi impegni. Al di là delle amichevoli, i primi impegni ufficiali vedranno diverse squadre di Serie A esordire in Coppa Italia, e tra queste ci sarà anche il Torino. La Lega Serie A, intanto, ha comunicato le date ufficiali della nuova Coppa, che rimarrà con il format classico nonostante le varie richieste di una riforma.

Coppa Italia 2023/2024, le date

Il torneo, come consuetudine degli ultimi anni, avrà inizio due settimane prima dell’avvio della Serie A con il turno preliminare, che prevede quattro partite. Dopodiché, il 13 agosto, entreranno anche diverse squadre di A, in particolare tutte quelle arrivate sotto l’ottavo posto, e tra queste anche il Toro. Il secondo turno si disputerà poi a novembre, mentre per gli ottavi di finale bisognerà aspettare dicembre e gennaio, così come per i quarti. Le semifinali di andata e ritorno sono in programma il 3 e il 24 aprile del 2024, mentre l’atto finale sarà giocato a Roma il 15 maggio.

Turno preliminare : 6 agosto 2023;

: 6 agosto 2023; Primo turno : 13 agosto 2023 (Entra il Torino);

: 13 agosto 2023 (Entra il Torino); Secondo turno : 1 novembre 2023;

: 1 novembre 2023; Ottavi di finale : 6 e 20 dicembre 2023, 10 e 17 gennaio 2024;

: 6 e 20 dicembre 2023, 10 e 17 gennaio 2024; Quarti di finale : 31 gennaio 2024;

: 31 gennaio 2024; Semifinali : 3 aprile e 24 aprile 2024;

: 3 aprile e 24 aprile 2024; Finale: 15 maggio 2024.