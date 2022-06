Coppa Italia/ Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la Coppa Italia 22-23: ecco chi potrebbe incontrare il Torino

Al via la costruzione del tabellone della Coppa Italia 2022/2023. Questa mattina sono infatti stati fatti i sorteggi per decretare gli accoppiamenti dei vari turn. Le prime otto squadre del campionato di Serie A appena concluso entreranno nella competizione direttamente agli ottavi di finale, come di consueto. Resta out il Torino, che ha chiuso in decima posizione. La sua prima avversaria potrebbe essere il Bari, almeno questo è quanto emerge dal tabellone provvisorio.

Coppa Italia, date e percorso del Torino

Il club pugliese dovrà però prima affrontare una squadra di Serie C – ancora da definire – per accedere alla fase successiva. In caso di passaggio del turno, Juric e i suoi dovranno interfacciarsi invece con la vincente tra Lecce e Cittadella. Agli ottavi potrebbe arrivare poi la prima vera tegola: il Milan di Pioli, che potrebbe creare non pochi problemi. Per quanto riguarda le date, gli ottavi si apriranno al rientro dal Mondiale in Qatar, quindi tra il 10 e il 19 gennaio in gara unica, mentre i quarti di finale tra il 31 gennaio e il 2 febbraio La finale si giocherà il 24 maggio 2023 allo stadio Olimpico di Roma.