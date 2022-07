Questa sera i granata scopriranno quale sarà la squadra avversaria nella loro prima partita ufficiale della stagione

Oggi alle 21 andrà in scena al Renzo Barbera la sfida tra Palermo e Reggiana di Coppa Italia. La vincente tra queste due squadre affronterà Il Torino di Juric il 6 agosto all’Olimpico Grande Torino, e sarà, per i granata, la prima partita ufficiale della stagione. Sarà un test importante che servirà per capire il livello della preparazione e le problematiche ancora da risolvere, come gli investimenti da fare sul mercato.