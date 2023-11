La probabile formazione del Frosinone di Di Francesco per la Coppa Italia: Cerofolini in porta per i ciociari

Dopo la vittoria di Lecce in Serie A, il Torino è tornato a respirare. Adesso però c’è subito la Coppa Italia. L’avversario dei sedicesimi di finale è complicato e si tratta del Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari sono partiti molto bene in Serie A, ma arrivano da una clamorosa batosta contro il Cagliari: da 0-3 a 4-3 in pochi minuti. Fischio d’inizio in programma stasera, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di Francesco dovrà fare a meno di tre giocatori: Kalaj, Harroui e Gelli. Mazzitelli, dopo il cartellino rosso preso contro il Bologna, torna a disposizione. Chi vince, agli ottavi di finale, affronterà il Napoli. Dallo stesso lato del tabellone ci sono anche Juventus, Roma e Lazio.

Frosinone: Cheddira guida l’attacco

Frosinone che scenderà in campo con il 4-3-3. In porta spazio a Cerofolini, con Turati che riposa. In difesa la linea a 4 è composta da Lirola, Monterisi, Okoli e Oyono. Centrocampo a 3 formato da Brescianini, Bourabia e Mazzitelli. In attacco riposa Soulé: spazio a Ibrahimovic, Cheddira e Caso. In panchina scalpitano Cuni e Kaio Jorge.

La probabile formazione del Frosinone

Probabile formazione Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Monterisi, Okoli, Oyono; Brescianini, Bourabia, Mazzitelli; Ibrahimovic, Cheddira, Baez. A disp. Turati, Marchizza, Romagnoli, Barrenechea, Reinier, Soulé, Macej, Lusuardi, Kvernadze, Lulic, Garritano, Kaio Jorge. All. Di Francesco

Indisponibili: Kalaj, Harroui, Gelli, Caso

Squalificati: nessuno