I ciociari, a sorpresa, stanno conducendo una stagione molto positiva e anche contro il Toro in Coppa Italia vorranno fare bene

Archiviata la partita contro il Lecce, il Toro è focalizzato sulla partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Sicuramente una sfida che per i granata nasconde diverse insidie, contro un avversario che senza alcuna ombra di dubbio venderà cara la pelle. Anche perché i ciociari vorranno assolutamente dare continuità all’ottimo percorso intrapreso in questa stagione dove stanno sorprendendo tutti. Attualmente navigano in una zona abbastanza tranquilla anche grazie all’ottimo calciomercato che il club laziale ha svolto durante l’estate, dove negli ultimi tre giorni di mercato il Frosinone ha regalato a Eusebio Di Francesco diversi innesti importanti e sicuramente di qualità. Dunque il Toro si troverà contro una squadra che sta facendo bene e che vorrà continuare a stupire tutti e che, inoltre, vorrà vendicare sul campo la rimonta del Cagliari dell’ultima giornata di campionato. Ma i granata, nonostante questo, non potranno assolutamente permettersi di sbagliare la partita contro i gialloazzurri, anche perché per il Toro la Coppa Italia ha un valore molto importante e Rodriguez e compagni faranno di tutto per arrivare fino alle fasi finali della competizione. Per poterlo fare bisogna superare l’ostacolo Frosinone. Una squadra che fin qui si è dimostrata spavalda, offensiva e che sa tenere un incisivo ritmo durante le partite. Dunque batterli non sarà affatto semplice e questo il Toro lo sa.

Torino, attenzione a Soulé: talento che anche Spalletti sta tenendo d’occhio

Sono diversi i giocatori del Frosinone ai quali i granata dovranno fare molta attenzione perché potrebbero fare male. Tra di loro c’è senza alcuna ombra di dubbio Matias Soulé, una delle rivelazioni del campionato di Serie A in corso che tra prestazioni positive, gol e assist sta facendo parlare molto di sé tanto da aver attirato l’attenzione anche del C.T. dell’Italia Luciano Spalletti. Quest’ultimo nei giorni scorsi, il 26 ottobre per essere più precisi, ha fatto una visita al Frosinone proprio per osservare da vicino il fantasista di proprietà della Juventus che potrà scegliere se vestire o la maglia dell’Argentina o quella dell’Italia. Le qualità del giocatore classe 2003 sono dunque fuori discussione e anche questi fatti lo testimoniano.