Nella partita contro il Lecce Milinkovic-Savic non ha preso gol mostrando meno incertezze

Dopo la prestazione decisamente negativa nel derby con le uscite a vuoto e la prestazione non ottima contro l’Inter, col Lecce Milinkovic-Savic è riuscito a fare una migliore prestazione tenendo inviolata la porta del Toro. Interventi decisivi per l’estremo difensore, compresa anche un’uscita decisiva nel finale di gara con la quale ha anticipato Baschirotto che altrimenti avrebbe insaccato il gol dell’1-1. Sono stati ben 6 i tiri nello specchio parati dall’estremo difensore granata. Dopo la brutta partita contro la Juve e le critiche questa è una risposta importante del portiere serbo che ora è pronto a ripetersi anche in Coppa Italia. Si spera che questa partita dia al numero 32 dei granata la fiducia necessaria per trovare la continuità di prestazioni che ai granata servirebbe moltissimo in questo momento delicato della stagione, soprattutto con l’emergenza infortuni che grava sulla squadra di Juric e in particolare l’infortunio del numero 3, Schuurs, che resterà fuori per circa 6 mesi a causa dell’infortunio al crociato.

Continuità in porta e sicurezza tra i pali ormai mancano da tempo

Fin dall’arrivo di Juric il portiere titolare è stato Milinkovic-Savic e da allora ogni finestra di mercato si sente parlare della possibilità che la società punti su un diverso estremo difensore intervenendo sul mercato. Tuttavia il portiere serbo è sempre stato riconfermato dalla società che ha scelto lui come custode della porta del Toro. Nonostante la fiducia il portiere non è mai riuscito a dare la continuità e la sicurezza di cui i granata necessitavano, alternando ottime prestazioni a partite con errori grossolani. Ad un certo punto Juric – nella sua prima stagione – era arrivato a preferire Berisha all’estremo difensore serbo. Anche in questo inizio di stagione le prestazioni sono state discontinue: Juric però continua a fidarsi di lui.