La probabile formazione del Torino per la sfida al Frosinone in Coppa Italia: ballottaggi in attacco per Juric

Dopo la vittoria in campionato contro il Lecce per 0-1, il Torino di Ivan Juric giocherà stasera in Coppa Italia contro il Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di Francesco non potrà contare su 3 giocatori: Kalaj, Harroui e Gelli. Anche il Toro è senza 3 elementi: Djidji, Soppy e Schuurs. L’allenatore croato ha parlato prima del match, anticipando che ci saranno delle novità di formazione, ma non troppe. Rispetto a Lecce quindi, ci saranno dei cambiamenti, ma le due punte rimangono la soluzione adottata.

Torino: ballottaggi in attacco

Torino che scenderà in campo con il 3-5-2. In fase offensiva, può diventare un 3-4-1-2. In porta Vanja Milinkovic-Savic è in vantaggio su Luca Gemello. In difesa, scelte obbligate al centro e sulla sinistra, con Buongiorno e Rodriguez. Sulla destra invece, dovrebbe essere confermato Vojvoda, ma occhio anche a Zima, Sazonov e Tameze. Sulle fasce Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, in mezzo al campo Linetty, Vlasic e Gineitis (in ballottaggio con Ilic). Vlasic potrebbe quindi prendere il posto di Ricci, visto che può anche giocare sulla trequarti. In attacco la coppia può essere formata da Karamoh e Zapata. Entrambi sono in ballottaggio con Sanabria e Pellegri. In panchina scalpitano Radonjic e Seck.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Frosinone in Coppa Italia:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Vlasic, Gineitis, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Zima, Antolini, N’Guessan, Dellavalle, Ricci, Tameze, Ilic, Radonjic, Pellegri, Seck, Karamoh. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Soppy, Schuurs