I convocati del Torino di Ivan Juric e del Frosinone di Eusebio Di Francesco per la partita di Coppa Italia valida per i sedicesimi di finale

Per approdare agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli, il Torino deve prima battere il Frosinone. I sedicesimi si giocano giovedì 2 novembre, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di Francesco e Juric dovranno fare a meno di 3 elementi a testa: Kalaj, Harroui e Gelli per i ciociari, Djidji, Soppy e Schuurs per i granata. Di seguito i convocati delle due squadre.

I convocati del Frosinone

Ecco i 23 convocati del Frosinone:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Lulic, Mazzitelli, Ibrahimovic, Reinier.

Attaccanti: Baez, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè.

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione