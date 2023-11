Torino-Frosinone, diretta della partita di Coppa Italia 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sedicesimi di finale di Coppa Italia, il Torino ospita il Frosinone in una sfida che vale moltissimo. Chi vince, infatti, incontrerà al prossimo turno il Napoli. I ciociari sono reduci da una clamorosa sconfitta contro il Cagliari dopo essere andati in vantaggio 0-3, e nel turno precedente di coppa hanno battuto il Pisa. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21: segui Torino-Frosinone in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Frosinone: il prepartita

19.00 Sfida importante per il Torino, che questa sera ospita il Frosinone nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Juric vuole raggiungere il Napoli nel turno successivo, ma deve farlo con diverse assenze. Oltre a Schuurs, che ha già finito la propria stagione, mancheranno anche Djidji e Soppy, in una difesa che manca di diversi uomini.

Coppa Italia, Torino-Frosinone: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Gemello; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Vlasic, Gineitis, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Sazonov, Zima, Antolini, N’Guessan, Ricci, Tameze, Ilic, Radonjic, Pellegri, Seck, Karamoh. All. Juric

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Monterisi, Okoli, Oyono; Brescianini, Bourabia, Mazzitelli; Ibrahimovic, Cheddira, Baez. A disp. Turati, Marchizza, Romagnoli, Barrenechea, Reinier, Soulé, Macej, Lusuardi, Kvernadze, Lulic, Garritano, Kaio Jorge. All. Di Francesco

Dove vedere Torino-Frosinone in streaming e in TV

La partita tra Torino e Frosinone, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024, è visibile in TV su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre. Inoltre, per quanto riguarda lo streaming, basta scaricare su smartphone, tablet, smart tv, Xbox o Playstation l’applicazione Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali

TORINO: In attesa di comunicazione

FROSINONE: In attesa di comunicazione

Coppa Italia, Torino-Frosinone: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21.00