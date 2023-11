Sintesi e commento di Torino-Frosinone di Coppa Italia: al 5′ avanti la squadra ciociara, Zima riprende gli avversari alla mezz’ora

Di nuovo 3-5-2 ma con qualche novità. Per la sfida di Coppa al Frosinone, Juric schiera una squadra che ritrova Gemello in porta dopo quasi due anni, Zima in difesa e la coppia Sanabria-Zapata in attacco. Non c’è Vlasic dal 1′: il croato di nuovo nell’elenco dei convocati, inizia alla panchina. La gara cambia dopo cinque minuti ed è la squadra ciociara a sbloccarla: al 5′ Ibrahimovic approfitta di una dormita difensiva per battere Gemello. Il pubblico invita la squadra a tirare fuori gli attributi e non mancano nemmeno i cori contro Cairo: non c’è però una reazione davvero veemente da parte della squadra di casa, che sembra aver patito il gol a freddo. Al 26′ un colpo di testa di Zapata bloccato da Cerofolini e poco dopo un tentativo di rovesciata sempre del numero 91 su assist di Gineitis. Al 30′, però, la pareggia Zima: angolo di Gineitis, svetta il difensore che va più in alto di tutti e supera così Cerofolini. Al 34′ altro angolo, colpo di testa di Sanabria su cui salva Cerofolini. Sulla respinta del portiere Buongiorno vede un tocco col braccio di un giocatore del Frosinone e si sbraccia, ma il replay chiarisce che il braccio era attaccato al corpo. Poche occasioni negli ultimi 10′: si va al riposo, dopo due minuti di recupero, sull’1-1.