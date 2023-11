Le pagelle di Torino-Frosinone di Coppa Italia: Lazaro e Vojvoda deludono, i cambi – eccetto Vlasic – non portano qualità

GEMELLO 6: non giocava da quel Torino-Fiorentina del gennaio 2022, unica presenza – fino a questa sera – in Prima squadra. Sul gol del vantaggio del Frosinone non ha colpe così come sul raddoppio. Evita anche un passivo peggiore con una parata su Kaio Jorge.

ZIMA 6: prima da titolare in stagione per il difensore che prima pasticcia – con tutto il reparto difensivo – in occasione del vantaggio del Frosinone ma poi rimedia pareggiandola alla mezz’ora. Quasi ci riesce, a segnare di nuovo, anche poco prima del novantesimo, sempre su corner del numero 66.

BUONGIORNO 6: ci mette qualche minuto di troppo la difesa da lui guidata per entrare in partita, tanto che il gol è una dormita che coinvolge tutta la retroguardia. Poi però, una volta prese le misure agli avversari,

RODRIGUEZ 6: la solita partita attenta del capitano granata, che dalle sue parti non concede praticamente nulla ai ciociari.

(continua a pagina 2)