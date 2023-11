Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha analizzato il ko del Torino contro il Frosinone costato l’eliminazione al secondo turno

A presentarsi ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta col Frosinone è Alessandro Buongiorno, il vice capitano granata. “Siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo sbagliato a concretizzare qualche tiro ma la prestazione c’è stata, gli episodi ci sono stati avversi. Sono fiducioso per la prossima partita”. Sull’episodio del calcio di rigore prima concesso da Fourneau e poi tolto al Var: “Ha pesato tanto quell’episodio, ce ne sono stati di avversi, in quel caso poi l’arbitro ha fatto le sue valutazioni. Al di là di questo la squadra ha dato tutto, riprendiamo da domani a dare tutto e migliorare per lunedì. Cosa resta di buono? Le occasioni create, con due punte siamo più pericolosi, anche sui cross“.

Buongiorno: “Ora c’è bisogno di tutti”

Dopo i 120 minuti contro i ciociari arriva lunedì il Sassuolo: “Bisogna recuperare bene, essere uniti, chi non ha giocato deve allenarsi bene perché c’è veramente bisogno di tutti”, ha concluso il difensore granata.