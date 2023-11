Alla vigilia di Torino-Sassuolo, il tecnico granata, Ivan Juric, presenta così la partita in conferenza stampa

È la vigilia di Torino-Sassuolo e, come sempre prima di una partita, il tecnico granata Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita. Ecco le sue parole: “Qualcuno ha recuperato bene da giovedì, qualcuno un po’ meno. Domani facciamo un po’ d rifinitura e mi schiarirò le idee su chi far giocare. Il Sassuolo è una squadra completa, di grande qualità hanno tre attaccanti di grande valore. Sono difficili da affrontare, con loro abbiamo spesso fatto buone partite ma non sempre abbiamo fatto risultato”.

Come sta Pellegri?

“Ha sentito dolore a una delle sue cicatrici ed è uscito contro il Frosinone, oggi ha fatto differenziato, vedremo domani mattina. Djidji e Soppy fanno poi il loro percorso di recupero”.

Come sta Zapata?

“Deciderò domani se farlo giocare dall’inizio o no, vediamo come sta se ha recuperato”.

Vojvoda può essere la soluzione per fermare Lauriente?

“Ha fatto 120 minuti in Coppa, vediamo come sta, servirà un giocatore dinamico”.

Radonjic potrà tornare protagonista?

“Vedremo”.

Le prossime due partite possono indirizzare un po’ la stagione?

“Sì, arriviamo da un calendario difficile, ora abbiamo vinto contro il Lecce e nelle prossime due giornate affronteremo due squadre del nostro stesso livello e cercheremo di fare punti”.

Meglio Vojvoda o Tameze come braccetto destro?

“Tutti e due, sono giocatori che finora sono riusciti a sostituire Schuurs in quella posizione. Hanno caratteristiche simili come struttura fisica e velocità”.

Può essere arrivato il momento di Ilic?

“E’ fondamentale per i ragazzi giovani, che hanno alti e bassi, come lavorano. Abbiamo esempi di gente che ha lavorato tanto pur giocando di meno, come Gineitis, che ha fatto vedere miglioramento. Ora a Ilic non posso rimproverare niente come lavoro”.

Gineitis può essere di nuovo utilizzabile domani?

“Gineitis è un ragazzo che lavora fortissimo, nelle ultime due partite ha fatto molto bene. Non dobbiamo metterlo in difficoltà, vediamo domani come sta. L’altro giorno ha fatto tanti chilometri ma già oggi l’abbiamo visto bene, siamo contenti che un un altro giocatore del settore giovanile ora sta giocando in prima squadra”.

C’è una compattazione dell’intero gruppo?

“Già da un po’ vedo cose positive, è un po’ che sono un allenatore soddisfatto. Io vedo tanto di positivo. Vedo grande voglia di lavorare, di migliorarsi, faccio gli allenamenti giusti e i giocatori rispondono in maniera giusta. Non spendiamo più tempo sulle stronzate ma lo utilizziamo per le cose tattiche”.

Con questo modulo Vlasic può giocare mezzala sinistra?

“E’ un ragazzo splendido a livello di lavoro, siamo tutti convinti che migliorerà e si sbloccherà, l’altro giorno ha sforato il gol ma siamo convinti che tornerà devastante. In questa posizione di mezzala può fare bene, questo ruolo lo può aiutare. Vlasic è impeccabile come lavoro, ha questa voglia di dimostrare e di fare, siamo tutti convinti che farà bene. Uno che lavora così troverà benefici di questo lavoro”.

Cosa ti fa pensare che la stagione possa ancora essere positiva?

“Quando vedo certi allenamenti sono convinto che la strada sia quella giusta, poi si possono avere episodi negativi. Dalla partita contro l’Inter credo ci sia stata una svolta, ho visto cose buone, poi la partita contro il Frosinone è andata male, dobbiamo avere la forza di ribaltare la situazione”.

Bellanova è cresciuto tanto

“Sta crescendo benissimo, avevamo qualche dubbio ma con il lavoro sta eliminando quei difetti che non l’hanno fatto rimanere all’Inter”.

Radonjic dove può giocare nel 3-5-2?

“Con questo modulo perde un po’ di spazio, puoi metterlo attaccante ma lo farà diversamente. Abbiamo intrapreso questa strada, del 3-5-2, e continueremo così adesso. Se è recuperabile? È un giocatore del Torino e tutti possono essere utilizzati”.