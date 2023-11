La probabile formazione del Sassuolo in vista del match contro il Torino di Ivan Juric: in attacco ci sono Pinamonti e Castillejo

L’undicesima giornata di Serie A si chiude con la partita del Toro. I granata affronteranno questa sera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino il Sassuolo di Dionisi. L’allenatore degli emiliani ha presentato la gara e non avrà a disposizione Henrique, Obiang e Alvarez. Juric invece dovrà fare a meno di Djidji, Schuurs, Soppy e Pellegri. Vista anche la situazione di classifica, la sfida è equilibrata sulla carta. Di seguito le probabili scelte di Dionisi.

Sassuolo: Pinamonti in attacco

Sassuolo che scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta Consigli è in vantaggio su Cragno. Nella difesa a 4 dei neroverdi, Erlic e Ferrari al centro con Toljan a destra e Vina a sinistra. In panchina scalpitano Viti e Pedersen. In mezzo al campo non si tocca Boloca, Henrique è ancora indisponibile: al suo fianco è favorito Thorstvedt su Racic. In attacco alle spalle di Pinamonti, ci sono Berardi, Castillejo e Laurientè. Attenzione però a Bajrami, in ballottaggio con Castillejo.

La probabile formazione del Sassuolo

Ecco il possibile undici di Dionisi per la sfida al Torino:

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Catillejo, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Racic, Bajrami, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel. All. Dionisi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Henrique, Obiang