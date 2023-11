I convocati di Torino-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A che si gioca lunedì 6 novembre alle ore 20:45

Il posticipo dell’undicesima giornata di campionato, del lunedì sera è Torino-Sassuolo. Calcio d’inizio in programma alle ore 20:45 del 6 novembre. Dionisi ha tre giocatori out: Obiang, Henrique e Alvarez. Juric invece non potrà contare su Djidji, Schuurs e Soppy. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

I convocati del Torino

Sono 23 i calciatori convocati da Iva Juric per la partita contro il Sassuolo:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Lazaro, N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda, Zima.

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata

I convocati del Sassuolo

In attesa di comunicazione