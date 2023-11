Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Juric sceglie il 3-5-2 con Sanabria e Zapata, torna Ilic in mezzo al campo

Spicca Ivan Ilic nell’undici titolare proposto da Ivan Juric per la sfida tra Torino e Sassuolo. Il serbo non partiva dal primo minuto dal derby contro la Juventus, mentre oggi prende il posto di Gineitis. Fuori anche Vlasic, nonostante gli elogi del tecnico in conferenza stampa, così come Lazaro. Sugli esterni ci sono Bellanova e Vojvoda, mentre Tameze viene arretrato in difesa.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Vlasic, Lazaro, Seck, Gineitis, N’Guessan. All. Juric

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ceide, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani, Tressoldi, Defrel. All. Dionisi