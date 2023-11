La Curva Maratona ha organizzato uno sciopero per la sfida contro il Sassuolo: i tifosi si presenteranno allo stadio 15 minuti dopo l’inizio

È la sera di Torino-Sassuolo, una sfida importante per i granata, che si apre però con una notizia importante. Nei primi 15 minuti di gara, infatti, non ci saranno tifosi nel settore centrale della Curva Maratona. La decisione è stata presa dai gruppi organizzati, i quali per sciopero hanno deciso di entrare in ritardo di proposito per la sfida.

Fischi per la squadra, cori contro Cairo

Non si ferma a quest’azione, però, la contestazione dei tifosi. Nel momento della lettura delle formazioni, infatti, sono stati i fischiati tutti i componenti della rosa a eccezione di Buongiorno e Rodriguez, applauditi. Inoltre, ci sono stati anche dei cori contro il presidente Urbano Cairo.