Il direttore tecnico del Torino Vagnati ha rilasciato un’intervista prima di Torino-Sassuolo

Nel prepartita di Torino-Sassuolo il dt granata Davide Vagnati ha rilasciato un’intervista a DAZN, dichiarando: “Abbiamo una partita importante da affrontare, dobbiamo pensare al campo. Parliamo anche troppo e dobbiamo pensare al rettangolo verde. Dobbiamo fare il massimo per portare un risultato positivo al termine di una partita difficile. Juric? Noi siamo in contatto tutti i giorni, vedo la squadra tutti i giorni e fa degli allenamenti importanti. Come dice il mister, il quotidiano ti dà le risposte. Noi siamo convinti che possiamo far bene nel futuro a partire da oggi”.