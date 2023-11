Torino-Sassuolo, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Sassuolo è la sfida che chiuderà la giornata di campionato. Di fronte due squadre reduci, giovedì scorso, da 120 minuti in Coppa Italia. La differenza è che i granata sono stati sconfitti mentre a fatica i neroverdi hanno passato il turno ai calci di rigore. In campionato la squadra di Juric da un successo sul campo del Lecce. Segui in diretta Torino-Sassuolo su Toro.it.

Torino-Sassuolo, il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio della partita tra il Torino e il Sassuolo. Intorno allo stadio ci sono già i tifosi granata che come di consueto aspettano l’arrivo dei pullman allo stadio Grande Torino. I bus sono attesi tra le 19 e le 19.15, poi le squadre saranno in campo per la ricognizione, prima del riscaldamento.

Torino-Sassuolo, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, N’Guessan, Gineitis, Vojvoda, Ilic, Radonjic, Karamoh, Pellegri, Seck. All. Juric.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Catillejo, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Racic, Bajrami, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel. All. Dionisi.

Torino-Sassuolo, la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Torino-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

Torino-Sassuolo in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A fino al 2029.

Torino-Sassuolo, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione