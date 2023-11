Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Sassuolo: apre Sanabria col primo gol stagionale, due infortuni per la squadra di Juric

La vince il Toro, meritatamente. Il secondo successo di fila dopo quello di Lecce porta le firme di Sanabria e di Vlasic. Due giocatori che lo scorso anno, il primo fino al Mondiale il secondo soprattutto nel girone di ritorno, erano stati fondamentali per la squadra granata. Notizia negativa di serata: i due infortuni, quello di Ricci e quello di Rodriguez.

Il primo tempo: Thorstvedt risponde a Sanabria

Non c’è la Curva Maratona (entrerà al 15′), ci sono i cori dei tifosi che invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi. In panchina Paro al posto dello squalificato Juric mentre in campo la squadra viene schierata di nuovo col 3-5-2 come nelle ultime due gare, tra campionato e Coppa Italia. Davanti Zapata e Sanabria, in mezzo al campo torna Linetty e Ricci come a Lecce ma Ilic al posto di Vlasic. In difesa c’è Tameze adattato in quel ruolo, con Zima che parte quindi dalla panchina. Il Toro parte fortissimo: Consigli è chiamato alla parata dopo appena due minuti, poi al 5′ la sblocca Sanabria, che un minuto prima aveva avuto una grandissima occasione su cross di Ricci. Il secondo tentativo va a buon fine: il suggerimento, sempre dalla desta, è di Tameze e il paraguaiano si sblocca così in campionato. Granata in controllo ma un paio di minuti dopo Ricci chiede il cambio: al suo posto Vlasic. Al 12′ Buongiorno ci prova in acrobazia ma senza successo: la squadra di casa continua a tenere il pallino del gioco. Un errore di Rodriguez, al 23′, riapre i giochi: Berardi ne approfitta e in mezzo serve Thorstvedt che batte Milinkovic. Al 28′ ancora Buongiorno sugli sviluppi, stavolta, di una punizione di Ilic: vicinissimo al 2-1. Partita che negli ultimi minuti è più equilibrata: al 29′ anche Bellanova ci prova di testa. Nel finale di primo tempo si fa male pure Rodriguez: al suo posto Zima. Nel recupero Vlasic vicino al gol di tacco, approfittando di una difesa che non aveva prontamente allontanato il cross di Bellanova.

Secondo tempo

Si riparte dopo l’intervallo con un cambio del Sassuolo mentre Paro e Juric rimandano gli stessi undici. Dopo due minuti subito Sanabria ci prova ma la conclusione finisce alta. Gli fa eco Vojvoda poco dopo: entrambi iniziano al meglio come già accaduto nel primo tempo. Meglio il Toro che il Sassuolo nella primissima parte di questa ripresa anche se al 23′ Laurienté inseguito da Tameze prende l’incrocio. Tre minuti dopo però è Vlasic finalmente a sbloccarsi: Tameze sradica un pallone e lo serve al croato che batte Consigli con un diagonale che si incassa all’angolo più lontano. Il Toro prende ulteriore coraggio ma ha il limite di non chiuderla: al 30′ gol enorme mangiato da Zapata su suggerimento di Ilic, poco dopo anche Sanabria va vicino alla doppietta personale. A sette minuti dalla fine c’è spazio (finalmente) anche per Radonjic, che torna in campo bene accolto dal pubblico di casa. C’è tempo nel finale per un’occasione per Lazaro e per un forcing del Sassuolo che in realtà non cambia gli equilibri.