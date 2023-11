Le parole di Alessio Dionisi dopo la partita persa contro il Torino nel posticipo dell’11ª giornata di Serie A

“È mancato un po’ di spirito, avremmo dovuto sbagliare meno tecnicamente. Abbiamo mandato più volte il Torino noi in porta che i suoi giocatori. L’approccio non è stato ideale, eravamo riusciti a pareggiare ma poi nel secondo tempo ci siamo rimessi in difficoltà. In campo avevamo più forze noi di loro, li ho visti che stavano calando, ma poi abbiamo commesso errori. Questo fa male e mi dà fastidio, sono arrabbiato. Sicuramente è particolare pensare che 6 punti li abbiamo fatti contro Juventus e Inter. Dobbiamo fare mea culpa, non possiamo permetterci di essere questi. È un problema mentale, psicologico, anche perché le gare le prepariamo allo stesso modo. A un certo punto abbiamo cercato di fare le correzioni fatte con la Juve, ma nonostante loro non siano dello stesso livello non sono riuscite. Crisi? Sicuramente potevamo fare meglio, ma sta a noi dimostrare che non siamo in crisi. Per me non lo siamo perché abbiamo valori tecnici e umani, solo che siamo leggeri. Questa presunzione oggi l’abbiamo pagata e non va bene”.