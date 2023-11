Il centrocampista, oggi di nuovo sulla linea dei difensori, sforna due assist, Rodriguez sbaglia sul gol del Sassuolo

MILINKOVIC-SAVIC 6: torna in porta dopo la parentesi Gemello e tornano i fischi dello stadio, fischi che accompagnano anche qualche rinvio non proprio irresistibile

TAMEZE 7.5: firma l’assist per Sanabria nel gol del vantaggio granata. Non pago è lui a strappare il pallone dai piedi di un avversario e mettere Vlasic nelle condizioni di segnare. In fase propositiva è a suo agio, da difensore ogni tanto concede qualcosa ma è perdonabile, non è nemmeno il suo ruolo.

BUONGIORNO 6.5: ingaggia un duello con Pinamonti – che a sua volta gli sta incollato quando è il difensore a spingersi dalle parti di Consigli – e lo vince

RODRIGUEZ 5: ebbene sì, sbaglia anche lui. Si fa fatica a trovare errori o disattenzioni come le due di stasera. La prima costa il gol perché Berardi ne approfitta subito mentre la seconda per fortuna no. Si fa male a fine primo tempo (pt 44′ ZIMA 6: pochi pericoli nella ripresa, minuti preziosi da mettere sulle gambe).

