Migliore in campo della sfida vinta contro il Sassuolo anche grazie ai suoi due assist, Tameze ha rilasciato un’intervista al triplice fischio

“Questa partita era molto importante perché avevamo perso in coppa. Era importante vincere soprattutto per la classifica. Ci siamo detti che dobbiamo alzare il livello, sappiamo che abbiamo una squadra di qualità e se continuiamo così i risultati arriveranno. Sono molto contento di aver aiutato la squadra, soprattutto oggi che ho giocato in una posizione non mia. Sono fiducioso per il futuro e contento per la squadra. Oggi abbiamo avuto lo spirito giusto, è da molto che giochiamo bene ma non abbiamo fatto risultato in passato. Sanabria e Vlasic mi hanno ringraziato per gli assist, erano contenti. Contro il Monza sarà difficilissimo, è una squadra forte. Noi dobbiamo continuare su questa strada e vedremo poi sabato”.