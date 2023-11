L’allenatore in seconda del Torino Paro ha parlato nel post partita della sfida vinta contro il Sassuolo per 2-1

Seconda vittoria consecutiva per il Torino in Serie A. I granata hanno dominato la sfida contro il Sassuolo vincendo per 2-1, portandosi così al 12° posto in classifica insieme al Frosinone, a due lunghezze dalla zona Conference League. Esordio stagionale dunque fortunato per Paro, che nel post partita si è presentato in zona mista rispondendo alle domande dei giornalisti.

Le parole di Paro

Il vice di Juric ha inizialmente parlato della partita, dichiarando: “I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello, forse non siamo stati il miglior Torino ma abbiamo tirato molto in porta limitando anche il loro palleggio e i loro giocatori di qualità. A livello di gioco sicuramente possiamo migliorare, ma credo che la vittoria sia meritata per quanto prodotto, frutto del lavoro svolto in settimana. Abbiamo migliorato la classifica, ora non dobbiamo fermarci e pensare alla prossima”.

Dopodiché, sulla prestazione di Zapata: “La squadra sin dall’inizio ha trovato gli spazi e le giocate giuste. Con questo modo di giocare cerchiamo di portare più palloni agli attaccanti cercando di lasciarli maggiormente in area. Duvan stasera è stato sfortunato, credo che il campo non l’abbia aiutato in determinate situazioni. È venuto qua con una mentalità incredibile, dispiace non abbia fatto gol ma arriverà presto”, ha affermato.

Infine, per concludere, Paro ha anche aggiornato sulla situazione infortunati: “Per quanto riguarda gli infortuni Ricci e Rodriguez saranno da valutare; sembrano due problemi muscolari che tra domani e dopodomani valuteremo. Speriamo non siano infortuni gravi“.

Paro ha poi parlato anche in sala stampa ai giornalisti presenti.

Stasera si è rivisto un bel gioco ma quale sarà il prossimo step?

“Credo che dobbiamo continuare a lavorare su determinati meccanismi per valorizzare al meglio i giocatori. Dobbiamo perfezionare certe fasi del gioco, migliorare la qualità davanti perché arriviamo spesso vicino all’area di rigore ma dobbiamo alzare il livello. Poi bisogna continuare a lavorare bene in settimana come stiamo facendo”.

Tameze ha fatto un ottima partita

“Tameze è un giocatore che ha una grossa intelligenza calcistica, sa difendere, sa coprire diverse zone di campo, stasera ha fatto bene. Noi lo apprezziamo tanto perché oltre al calcio ha anche valori umano importante. In difesa è una valida alternativa come lo è in mezzo al campo”.

Come ha vissuto la squadra la contestazione? E’ per la contestazione che è rientrato subito negli spogliatoi?

“I ragazzi erano molto concentrati sulla gara, per vincerla. Spero che il pubblico torni ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo sul campo. I tifosi hanno il diritto di esprimere la propria opinione ma credo che stasera meritassero gli applausi. Il fatto di non essere andati sotto la Curva? Non ho parlato con i ragazzi, non credo che sia stata la contestazione il motivo per cui sono rientrati negli spogliatoi e non sono andati sotto la curva, ma hanno voluto festeggiare tra di loro”.