Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, Juric ha esultato con rabbia facendo il gesto del dito medio

E’ stata una serata difficile per Ivan Juric, che è stato costretto a guardare Torino-Sassuolo da un box in tribuna per via della squalifica. Il tecnico, al termine della partita, si è lasciato andare anche un gestaccio ripreso dalle telecamere di Dazn: un dito medio mostrato, non si sa chi, per sfogare la propria rabbia e tensione dopo un momento non semplice vissuto dalla propria squadra.