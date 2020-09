Coppa Italia: sarà il Lecce il primo avversario del Torino - Toro.it

La formazione salentina ha battuto 2-0 la FeralpiSalò conquistando il pass per il terzo turno contro il Torino: i granata giocheranno in casa

Sarà il Lecce il primo avversario che il Torino affronterà nella nuova edizione di Coppa Italia. La formazione giallorossa ha quest’oggi battuto per 2-0 la FeralpiSalò grazie ai gol di Henderson e Dubickas, conquistando il pass per il terzo turno. Torino-Lecce si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino: la partita è al momento in programma per mercoledì 28 ottobre. La vincente della sfida tra granata e giallorossi incontrerà poi nel quarto turno la vincente di Virtus Entella-Pisa.