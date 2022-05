Dopo il successo avuto ieri a Teatro, su Grp viene trasmesso lo spettacolo “C’era una volta il Grande Torino”

Stasera, giovedì 5 maggio, dalle ore 22.30, GRP Televisione manderà in onda la versione integrale di: “C’era una volta il Grande Torino” , lo spettacolo teatrale organizzato dal “Comitato Difesa del Toro”, andato in scena ieri sera al teatro “Cardinal Massaia” di Torino. Sarà l’occasione. per chi l’ha visto dal vivo, di rigustarselo ed apprezzarlo nuovamente, mentre per i tifosi granata che non hanno potuto assistere allo spettacolo, l’opportunità di vederlo per la prima volta. Oltre allo spettacolo integrale, saranno proposte le interviste al regista ed agli attori protagonisti della serata. Che racconteranno le loro emozioni, subito dopo lo rappresentazione. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del digitale terreste, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo Grp Televisione con un segnale molto nitido e pulito) si può vedere in diretta streaming su www.grp.it.