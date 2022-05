Alle ore 20.30, come sempre su Grp, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata, il rotocalco settimanale dedicato al Toro

Puntata ricca di filmati , interviste e temi quella di stasera di “ORGOGLIO GRANATA” che andra’ in onda, in diretta ed in presenza, dagli studi di GRP Televisione, , dalle ore 20.30 alle 22.30. Dal 4 maggio, con immagini e commenti dal Filadelfia e da Superga, alla partita di sabato contro il Napoli. Dal futuro di Belotti, alle esternazioni di Juric. che ha dichiarato che il Toro non può più galleggiare nel limbo della classifica. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata”, trasmissione realizzata in partnership con Toro.it, si può vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: ospiti e contatti

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno: la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI, l’ex Presidente del Toro Avv.PIERLUIGI MARENGO, il giornalista di Toro.it FRANCESCO VITTONETTO, il trader sportivo MATTEO POSSAMAI, le “super tifose” LAURA MASSOBRIO e LUCREZIA MARITANO, EMILIA BOSEICA che affiancheranno ALESSANDRO COSTA nella conduzione. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta.