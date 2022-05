Alle 20.30 su GRP una nuova puntata di Orgoglio Granata: tra i temi il futuro di Belotti, l’anniversario dello scudetto e la vittoria a Verona

Nel giorno dell’anniversario dello scudetto del ’76 la scaletta di “Orgoglio Granata”, si preannuncia scoppiettante. Tra i temi trattati:

• la vittoria del Toro al Bentegodi che fa sognare il nono posto

• 4 giorni a Toro-Roma, per chiudere bene la stagione e dare un dispiacere a Mourinho.

• Il destino di Belotti con le dichiarazioni di Juric e Cairo: in settimana si sapra’ se il “Gallo” restera’ oppure lascera’ la maglia granata.

• 16 maggio 1976- 16 maggio 2022: 46 anni dopo quello splendido scudetto, il ricordo di Pulici, Graziani e degli altri Campioni d’Italia.

• E il 13 maggio di 30 anni il Toro ad Amsterdam toccava il punto piu’ alto della sua storia europea: la beffarda finale contro l’Ajax.

• Fabio Milano, insieme con Clara Mondonico e Riccardo Bisti autore del libro “Il Toro ad Amsterdam” ricordano quella maledetta notte olandese.

• “Orgoglio Granata” va in onda stasera 16 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, in diretta su Grp Televisione.

Per i telespettatori piemontesi, GRP Televisione è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata”, scritto curato e condotto da Alessandro Costa, si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

OSPITI E RUBRICHE

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno:

-la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI

-ll Direttore di Toro.it iVANA CROCIFISSO

• il trader sportivo MATTEO POSSAMAI

• Le splendide e competenti co-conduttrici LAURA MASSOBRIO e LUCREZIA MARITANO, e la “supertifosa” EMILIA BOSEICA



E non mancheranno le consuete rubriche: