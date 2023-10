Nella giornata di ieri, presso il Circolo della Stampa Sporting si è giocato il derby tra i giornalisti: 2-2 il risultato finale

Un bel pomeriggio quello di ieri al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Le due formazioni, formate dai giornalisti del Torino e da quelli della Juventus, si sono affrontate alle ore 16:00 in una partita di calcio a 8. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo con Baridon, ma riacciuffati da Fabio Gallo di Toro.it prima dell’intervallo. Nel secondo tempo nuovo vantaggio della Juventus con Rossi. I granata però non mollano e trovano il pareggio all’ultimo minuto con Buccheri. Hanno assistito al match Renato Zaccarelli, Claudio Sala e Massimo Bava.

La formazione dei granata

La rosa dei granata era composta da Emanuele Pastorella (Ansa), Valentino Della Casa (gianlucadimarzio.com), Andrea Pavan (Tuttosport), Francesco Manassero (La Stampa), Nicolò Campo (fotografo di Toro.it), Guglielmo Buccheri (La Stampa), Alberto Giulini (Toro News), Fabio Gallo (Toro.it), Tommaso Freni (gianlucadimarzio.com) e Gianluca Sartori (Toro News). Squadra guidata da Alessandro Baretti (Tuttosport).