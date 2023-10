Il 16 ottobre in programma lo spettacolo nato dall’idea di Alfredo Salvi e scritto da Giordano Fenocchio per la regia di Francesco Pellicini

Come si può leggere sul sito ufficiale del Torino: “Lunedì 16 ottobre, presso il Teatro Gobetti di Torino, andrà in scena la rappresentazione di teatro-canzone in un atto unico “La Farfalla Gigi Meroni”. Lo spettacolo, nato dall’idea di Alfredo Salvi e scritto da Giordano Fenocchio per la regia di Francesco Pellicini, è prodotto dall’Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino.

L’idea, condivisa con la sorella Maria Meroni, è quella di celebrare l’ottantesimo anniversario dalla nascita del calciatore granata e di ricordarlo nel giorno successivo alla ricorrenza della sua tragica scomparsa. La rappresentazione alterna momenti di teatro a scene di musica e ripercorre le gesta di un ragazzino prodigio nato a Como il 24 febbraio 1943 capace di incantare con i suoi dribbling e con le sue gesta anticonformiste.

Il 16 ottobre andrà in scena un doppio spettacolo con inizio alle ore 19 e alle ore 21. Biglietti disponibili sul sito Vivaticket.