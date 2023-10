Si è tenuto presso il Circolo dei Lettori di Torino un evento dedicato al Toro al quale hanno preso parte ex calciatori granata

Presso l’elegante e sfarzosa “sala grande” del Circolo dei Lettori di Torino si è svolto nella serata di lunedì 16 ottobre, a partire dalle ore 21:00, il dibattito “Ma cos’era mai questo Toro?” Un evento che ha preso spunto dal libro scritto da Sabrina Gonzatto. Testo dal quale è stato tratto anche uno spettacolo teatrale che ha riscosso un grande successo. Sul palco, oltre alla giornalista e scrittrice Sabrina Gonzatto, erano presenti due tifosi granata d’eccezione, ovvero Oskar degli Statuto e Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallavolo, oggi membro della Camera dei Deputati. E in questa veste è stato proprio lui il primo firmatario del disegno di legge 715-B che inserisce lo sport nella Costituzione. Inoltre nella platea erano presenti Cristiana Ferrini figlia di Giorgio, storico capitano del Toro, e due ex giocatori granata protagonisti dell’ultimo scudetto: Renato Zaccarelli e Roberto Salvadori. Alla conduzione del talk show c’era il regista Giulio Graglia. Nel corso della serata sono stati tanti i temi affrontati, alcuni rivolti al passato altri con uno sguardo al futuro. Tutti argomenti che, oltre ad avere in primo piano il Toro, sottolineavano l’importanza e il valore dello sport.

Dalle foto inedite di Pianelli al video dedicato alla Farfalla Granata

Sono stati davvero tanti gli aneddoti interessanti e divertenti raccontati e descritti nel corso della serata. Come quello dell’auto di Berruto che ha preso fuoco nel corso dei festeggiamenti dell’ultimo scudetto vinto dal Toro quando lui era ancora bambino. O come quando Oskar, che è anche professore di musica, ha raccontato che Alessandro Buongiorno andava nella stessa scuola dove lui insegnava e, anche se non era un suo alunno, sapeva molto bene che già tra i banchi il difensore classe 1999 dimostrava il suo grande attaccamento al Toro.

Nel corso della serata sono stati ricordati, anche con foto e video, il Grande Torino, Orfeo Pianelli, Giorgio Ferrini e Gigi Meroni. Inoltre è stato proiettato un video saluto da parte di Paolino Pulici. Insomma, tanto Toro in una serata al Circolo dei Lettori di Torino, che si trova nel centro del capoluogo piemontese. Particolarmente significativa la conclusione dell’evento, pensando al futuro, con la descrizione dei sogni legati al Toro che hanno le persone intervenute alla serata.