L’associazione STAND BY ME ACQUI ODV di Acqui Terme ha organizzato un grande evento benefico per celebrare il Toro 1975/1976



L’associazione STAND BY ME ACQUI ODV di Acqui Terme, in qualità di Ente organizzatore e con il patrocinio del Comune di Monastero Bormida, è lieta di poter annunciare la celebrazione del grande evento benefico “TORO DAY”, che avrà luogo nella giornata di Sabato 4 novembre 2023, quale tributo ai componenti della squadra del Torino FC 1906 fregiatisi del titolo di Campioni d’Italia del Campionato di Calcio 1975/1976.



Le celebrazioni in onore dei Granata Campioni d’Italia 1976 avranno inizio a partire dalle ore 18:00, con la manifestazione gratuita ospitata presso il Teatro Comunale di Monastero Bormida, ove si terrà un vero e proprio “talk show” nel quale interverranno personalmente numerosi calciatori protagonisti della cavalcata dello scudetto del 1976, tra i quali Luciano Castellini, Nello Santin, Roberto Salvadori, Patrizio Sala, Renato Zaccarelli, Claudio Sala, oltre alla partecipazione di Amos Ferrini, figlio del compianto Capitano Granata: i giocatori saranno intervistati e premiati a cura di esponenti di spicco del giornalismo sportivo, della carta stampata e dei tifosi, per ricordare le memorabili gesta sportive di questa gloriosa squadra passata alla storia nel modo granata e ancora oggi ricordata come compagine innovativa nell’intero panorama sportivo italiano.



Al termine del predetto spettacolo, i festeggiamenti in compagnia del Campioni d’Italia 1976 proseguiranno nel cuore della città termale acquese, con la cena benefica che si svolgerà presso il Salone della Sezione Alpini di Acqui Terme: il ricavato dell’intera serata, organizzata dalla STAND BY ME ACQUI ODV, in collaborazione con il TORO CLUB ACQUI TERME, con il TORO CLUB VALLE BORMIDA G. BERTONASCO e il TORO CLUB TORI SEDUTI, sarà devoluto per la realizzazione del progetto “Mobilità Libera: Scalando Barriere, Costruendo Inclusioni”, nonché a sostegno del “Progetto di Vita Autonoma” patrocinato dagli amici dell’Associazione.