Puntata vivacissima quella di domenica 11 maggio di “Domenica Toro”, in onda su GRP in diretta dalle ore 15 alle 18. Tema dominante ovviamente la sfida tra granata e nerazzurri che inizierà alle ore 18, al termine di “Domenica Toro”. Ma si parlerà anche della marcia del 4 maggio, delle polemiche per l’assenza di Cairo e per la presenza di Pulici al Filadelfia. Ma anche del Pallone Granata assegnato a Maripan e del mercato granata.

E poi le interviste con Pasquale Bruno, Clara Mondonico e Andrea Pavan. Lo spazio Amarcord sarà dedicato ai campioni dello scudetto Toro 76, a 5 giorni dal 49° anniversario del titolo tricolore.

Interverranno: l’ex Presidente del Toro Avv. Marengo, le grandi firme di Toro.it, vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il creatore di eventi culturali granata Franco Carena, il “ Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, il marketing broker Daniele Casella. E a fianco di Alessandro Costa, le fedelissime Martina Anna Vannini e Laura Massobrio. “Domenica Toro” andrà in inda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.