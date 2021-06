Su Grp, a partire dalle ore 20.30, va in onda la seconda puntata di “Europei con Grp”, il programma condotto da Alessandro Costa

Euro 2020 come tema-principe, con Belotti e Sirigu in campo contro il Galles, ma anche tante notizie e commenti sul nuovo Toro di Juric, anche se i tifosi granata non sono molto ottimisti sul mercato estivo che sta per iniziare. Stasera, su GRP, canale 13 del digitale, dalle ore 20.30 alle 22.30 va in onda, in diretta ed in presenza, la 2a puntata di “Europei con Grp”, il rotocalco di informazione, umanità ed attualità calcistica curato e condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio.

Europei con Grp: gli ospiti

Si parlerà ovviamente di tutti i temi legati ad Euro 2020, ma un occhio di riguardo alle vicende del Toro. Tra gli ospiti della seconda puntata troviamo: la Leggenda Granata Natalino Fossati, i giornalisti Giancarla Tenivella, Hervè Bricca, Roberto Grossi, Daniele Casella e soprattutto il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Inoltre Roberto Monteriso intervisterà i tifosi azzurri e granata per sentire gli “umori della piazza” dopo Italia-Galles. Dunque appuntamento stasera ore 20.30 con “Gli Europei su Grp”, ma con le vicende granata in primo piano. Per chi abita fuori Piemonte la trasmissione sarà visibile in diretta e in streaming su ”www.grp.it”.