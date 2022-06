Vittoria Minetti e Flavio Pieranni sono gli autori di Ondes grand contra tuti. Le scudèt del Tòr del 1975-76

Il cross di Graziani, il colpo di testa in tuffo di Pulici sotto la Maratona: non c’è tifoso del Toro che non sappia di che cosa si stia parlando o che non abbia visto almeno una volta le immagini di quel gol. E non importa se nel 1976 non si era ancora nati o si era troppo piccoli per ricordare quel Torino-Cesena: chi ama il Toro quella partita la conosce come se fosse stato presente sugli spalti del Comunale. La gara contro il Cesena è stata quella che ha consegnato la squadra di Radice alla storia ma lo scudetto è arrivato al termine di una stagione straordinaria, con un percorso casalingo quasi perfetto e una rimonta indimenticabile alla Juventus. E proprio la storia di quella stagione è raccontata in “Ondes grand contra tuti. Le scudèt del Tòr del 1975-76“. Scritto da Vittoria Minetti e Flavio Pieranni (quest’ultimo autore di molti libri sul Toro), con la prefazione di Roberto Beccantini ed edito da Bradipolibri, il volume racconta, giornata dopo giornata la storia di quella stagione e dei suoi protagonisti, lo fa in maniera unica, in lingua piemontese (Vittoria Minetti e Flavio Pieranni, sempre con Bradipolibri, hanno scritto anche un’opera su Fausto Coppi sempre in piemontese: Fausto, un seugn edzora a doe rove. La storia ‘d Fausto Coppi an lenga piemonteisa). Nel caso in cui abbiate qualche difficoltà con il dialetto, non preoccupatevi: a fronte troverete anche il testo in italiano. Ondes grand contra tuti. Le scudèt del Tòr del 1975-76 lo potete trovare in vendita in tutte le principali librerie.