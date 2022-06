Anche stasera “Orgoglio Granata” andrà in onda in diretta per commentare il calendario e il mercato del Torino

Anche stasera lunedi 27 giugno dalle ore 20.30 alle 22.30 “Orgoglio Granata”, il rotocalco di attualita’, umanita’ ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, sara’ in onda in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30Puntata totalmente incentrata sul mercato e sul calendario del Toro 2022-23, che pone subito Cairo contro il suo ex datore di lavoro Berlusconi, in Monza-Toro del 15 agosto. Ma poi spazio anche al mercato granata con gli imminenti arrivi del difensore Solet, come vice Bremer, e forse anche della sottopunta brasiliana Luis Henrique. E poi tutte le altre trattative di mercato in entrata ed in uscita del Torino.

Orgoglio Granata, tanti ospiti questa sera

Tra gli ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, il vice-Direttore di Toro.it Andrea Piva, il trader sportivo Matteo Possamai, Fabio Zanco ed altri ospiti a sorpresa.

Le pillole di storia sono riservate a Gigi Lentini, per le sue gesta in campo e anche fuori dal campo. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Completano la squadra di “Orgoglio Granata” le splendide “Toro’s Angels”, in veste di super-tifose opinioniste Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica che interagiranno con ospiti e telespettatori.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta