Il Toro Club Fedelissimi Granata di Pesaro ha organizzato il Grande Raduno Granata, in programma per il 16 luglio

Il Toro Club “Fedelissimi Granata” di Pesaro ha organizzato il Grande Raduno Granata a Pesaro per sabato 16 luglio. L’incontro avverrà nel centro del turismo estivo nella città marchigiana per le 19. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare capi d’abbigliamento e sciarpe granata. Ci sarà poi la cena in riva al mare presso il Ristorante dei Bagni Lallo con Valerio Liboni che intonerà le sue canzoni dedicate al Torino. Il concerto è offerto dal Club Fedelissimi. Sono quindi ufficialmente aperte le iscrizioni per inondare Pesaro di granata! Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3477323010