La Nazionale Chieri, del nuovo presidente Stefano Sorrentino, ha disputato un’amichevole contro alcune vecchie glorie del Toro

Nella serata di lunedì 27 giugno allo stadio De Paolo di Chieri si è giocata un’amichevole tra la Nazionale Chieri contro delle vecchie glorie Granata. Un evento voluto fortemente dal neo presidente del Chieri Calcio Stefano Sorrentino, che per l’occasione è sceso in campo con la rappresentanza di ex giocatori del Toro, nel primo tempo nei panni di portiere poi sul finale di partita come giocatore di movimento. Da segnalare in campo la presenza di Moreno Longo, ex giocatore e allenatore del Toro, Franco Semioli, Luca Mezzano, che tra l’altro è stato indiscutibilmente tra i protagonisti del match riuscendo a trovare anche la via del gol, Antonino Asta, Enrico Fantini, Omar Milanetto, anche lui capace di timbrare il cartellino, e l’ex responsabile del settore giovanile granata Massimo Bava. L’incontro, che è stato seguito da un notevole numero di spettatori, è terminato 4-3 in favore delle vecchie glorie granata.