Su Orgoglio Granata si rivive la rinascita del Filadelfia - Toro.it

Appuntamento dalle ore 20.45, come sempre su Grp Televisione (canale 13 del digitale terrestre), con una puntata di Orgoglio Granata

La posa della prima pietra al Filadelfia (con relative interviste e discorso sul palco del Presidente Cairo ed immagini della storica giornata) del 17 ottobre 2015, sarà il tema dominante della puntata antologica di stasera di Orgoglio Granata, in onda stasera 10 maggio ore 20.45 su Grp Televisione, canale 13 del digitale. Tra gli ospiti Franco Ossola, Gigi Gabetto, Massimo Guerrini ( Presidente Circoscrizione 1 di Torino), i giornalisti Diego Fornero e Stefano Ferrero nonché Presidente e rappresentanti di diversi Toro Club: Punt Masin, Don Aldo, Monta d’Alba, Alassio e Nichelino. Insomma una puntata, assolutamente da non perdere. per rivivere una momenti piu’ importanti della storia recente granata